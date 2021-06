Tour de France, acuto di Cavendish che vale anche la maglia verde

Il sogno di una vittoria di tappa svanisce solamente a 250 metri dall’arrivo, quando viene risucchiato dalla carovana e può solamente far da spettatore al successo di Cavendish, che va a prendersi anche la maglia verde. Nessun cambiamento, invece, nella generale: Van der Poel resta in giallo con i distacchi invariati su Alaphilippe (8"), Carapaz (31") e tutti gli altri uomini di classifica, tra cui Nibali (a 55") e uno stoico Roglic, incerottato dappertutto (tanto da definirsi una "mummia" sui social), che paga 1'35" dopo la caduta di ieri. Grande attesa, a questo punto, per la cronometro di mercoledì: 27.2 km senza difficoltà altimetriche da Changè a Laval, per uno sforzo di circa trenta minuti. Non è la specialità della casa di Van der Poel, costretto a difendersi con le unghie e con i denti per restare in giallo.

© Riproduzione riservata