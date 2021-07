Serie A, ritirata la proposta degli orari spezzatino per il campionato. La Coppa Italia a Mediaset

È stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il campionato di Serie A. Durante l'assemblea dei club odierna, infatti, preso atto dell’impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le 10 partite di Serie A di ogni giornata in altrettanti orari diversi a partire dalla prossima stagione, la scelta è stata quella di ritirare la proposta.

La Coppa Italia a Mediaset

Coppa Italia e Supercoppa italiana saranno trasmesse su Mediaset per i prossimi tre anni. La Lega Serie A ha reso noti con una nota gli assegnatari dei pacchetti 4 e 5 relativi ai diritti Audiovisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana per il territorio italiano dalla stagione 2021/2022 alla stagione 2023/2024. "Il pacchetto 4 (Dirette Audiovisive Coppa Italia e Supercoppa Italiana) è stato assegnato a RTI - Reti Televisive Italiane Spa; mentre il pacchetto 5 (Dirette Radio Coppa Italia e Supercoppa Italiana) alla RAI Radio Televisione Italiana Spa" si legge nella nota.

Intanto prende il via l’offerta di TimVision per vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale insieme ai migliori contenuti di cinema e intrattenimento. TIM lancia l’offerta ‘TIMVISION Calcio e Sport’ che comprende, in un unico pacchetto, DAZN con tutta la Serie A TIM (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP e tanti altri contenuti sportivi), Mediaset Infinity con 104 match di UEFA Champions League a stagione a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5, insieme ad un ricco catalogo di intrattenimento con i migliori contenuti - film, serie TV, programmi d’intrattenimento e produzioni originali – disponibili nel catalogo TimVision e su Mediaset Infinity.

