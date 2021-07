Partecipazione degli azzurri da record per le Olimpiadi di Tokyo, al via il 23 luglio prossimo.

Con i 76 convocati nell’atletica leggera, ufficializzati oggi (anche questo è un primato), il totale degli atleti che faranno parte della delegazione dell’Italia finora ammonta a oggi a 372 unità, 186 uomini e altrettante donne. Il record precedente era di 367 atleti stabilito in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004.

