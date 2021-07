Mourinho: so per certo che un "big" dell'Inghilterra si è rifiutato di tirare il rigore

«Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in quel momento, ma il perché di quella scelta andrebbe chiesto a Southgate. Tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci scappano dalle responsabilità». Jose Mourinho, parlando a talkSPORT, ha criticato la scelta del ct inglese di mandare dal dischetto il 19enne Saka, che si è fatto parare da Donnarumma il rigore decisivo. «Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato assicurato al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore - ha aggiunto il tecnico della Roma, con una lunga esperienza in Premier League - Dov'era Raheem Sterling? Dov'era John Stones? Dov'era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese... penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui».

