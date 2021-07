Petizione per rigiocare la finale Italia-Inghilterra: hanno già firmato più di 100mila persone

Anche il tabloid britannico “The Sun” ha definito “disperati” i tifosi inglesi che hanno lanciato sulla piattaforma web Change.org una petizione (hanno già firmato più di 100mila persone) per chiedere che sia nuovamente disputata la finale di Wembley tra Italia e Inghilterra. Ancora più risibile il “motivo” dell’iniziativa: la trattenuta di Giorgio Chiellini a discapito del giovane attaccante dell’Arsenal Bukayo Saka. Per molti sostenitori della nazionale inglese, Chiellini avrebbe dovuto essere espulso e non essere sanzionato con un cartellino giallo; inoltre, secondo i promotori della petizione se Saka non fosse stato ostacolato, avrebbe potuto regalare all’Inghilterra il gol decisivo per chiudere la partita. Infine, come spesso accade nella parte più “cieca” della tifoseria, i “complottisti” britannici ritengono anche che l’arbitro ci abbia favorito deliberatamente.

