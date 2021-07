Tokyo 2020, Berrettini dà forfait e salta le Olimpiadi

Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. Lo apprende l’ANSA in ambienti Coni. Il tennista italiano, finalista a Wimbledon, è alle prese con un "risentimento muscolare e deve restare a riposo 15 giorni".

Brutta tegola dunque per il tennis italiano che perde il suo uomo di punta reduce dalla finale sull'erba di Wimbledon persa in 4 set contro Djokovic. Berrettini puntava molto sui Giochi Olimpici, prima ancora di tuffarsi sulla stagione del cemento, ma è stato costretto a fermarsi. Il tennista romano è attualmente numero 8 del mondo e numero 3 nella Race in vista delle Atp Finals di autunno

