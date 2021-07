Calcio, Supercoppa europea a Belfast con 13mila tifosi muniti di green pass

L’11 agosto Chelsea-Villarreal al National Football Stadium-Windsor Park di Belfast. Si aprirà in Irlanda del Nord, dunque, la stagione delle competizioni Uefa con in palio la Supercoppa europea che vedrà di fronte i detentori della Champions (Chelsea) e quelli di Europa League (Villarreal).

Oggi il governo di Nyon ha fatto sapere che gli interessati "possono richiedere i biglietti entro lunedì 2 agosto alle 16:00 e che la capienza massima complessiva sarà di 13.000 spettatori e a tutti verrà chiesto di mostrare la prova di un test PCR o COVID a flusso laterale negativo all’ingresso, come imposto dalle leggi locali in vigore. I chioschi all’interno dell’impianto non venderanno cibo e bevande. I tifosi provenienti dall’estero dovranno rispettare le restrizioni e i requisiti di ingresso alla frontiera che saranno in vigore al momento della partita, in quanto non saranno concesse deroghe ai possessori di biglietti. Si consiglia di fare riferimento anche al sito ufficiale del governo dell’Irlanda del Nord. I biglietti per il pubblico neutrale saranno disponibili a prezzi che variano da 40 euro per la categoria 3 ai 120 euro per la categoria 1".

