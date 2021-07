Milan, il centrocampo Bennacer non convocato: è positivo al Covid

Caso di coronavirus al Milan. A poche ore dall’amichevole col Nizza, la società rossonera fa sapere che "Ismael Bennacer non è stato convocato in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa". Il Milan precisa che il centrocampista algerino "non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza".

