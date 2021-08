Quattro dosi di vaccino per Zenga: "Così posso tornare in Italia a seguire il calcio"

Doppio vaccino contro il Covid per Walter Zenga. «C'è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer - ha scritto su Instagram l’ex portiere, a corredo del video in cui si sottopone all’iniezione negli Emirati Arabi, dove da tempo risiede - Perché? Per avere il green pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio». Il vaccino cinese (prodotto anche nel Paese del Golfo), infatti, non è fra quelli che consentono di ottenere il certificato vaccinale valido in Italia e nel resto dell’Unione europea. «Unico neo. Dovrò fare la seconda dose tra 20 giorni e perderò la prima di campionato Cosa non si fa per amore», ha aggiunto l’allenatore.

