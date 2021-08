Il Chelsea insiste e Lukaku si avvicina. L'Inter potrebbe perdere il suo attaccante

Se Inter e Chelsea troveranno l'accordo, Romelu Lukaku è pronto a fare le valigie.

I media inglesi vedono il 28enne attaccante belga sempre più vicino ai Blues, tanto che lo stesso giocatore - riporta "Sky Sports Uk" - avrebbe chiesto all’Inter di accettare la proposta del Chelsea se ritenuta congrua.

A questo punto la palla passa al club di Abramovich, che si è visto dire di no anche a una seconda proposta da 100 milioni con Marcos Alonso come parziale contropartita. Se però i campioni d’Europa alzassero la proposta a 110-120 milioni di euro, a quel punto la società nerazzurra darebbe l’ok al trasferimento. Per Lukaku (probabili 12 milioni di euro netti all’anno più bonus) si tratterebbe di un ritorno sebbene al Chelsea, che lo acquistò nel 2011 dall’Anderlecht, dove collezionò appena 15 presenze (e nessun gol) prima della cessione all’Everton nel 2014.

© Riproduzione riservata