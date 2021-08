Colpo di scena: Lionel Messi non rinnova con il Barcellona

Leo Messi non giocherà più con il Barcellona. Sebbene ieri tutto indicasse che l’iniezione di denaro apportata dal fondo di investimento CVC sarebbe servita a sistemare la situazione economica del club, è arrivato il colpo di scena annunciato su Twitter dallo stesso Barcellona, che attribuisce la colpa ai regolamenti della Liga.

«Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, il contratto non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento spagnolo LaLiga)», si legge nel comunicato del club, ripreso da Marca.

«Data questa situazione, Lionel Messi non continuerà ad essere legato all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri sia del giocatore che del club non possano essere alla fine esauditi. Il Barca ringrazia con tutto il cuore il giocatore per il contributo alla valorizzazione del club e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale», conclude la nota.

