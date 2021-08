Tennis, il ritorno di Sinner. E' il primo italiano di sempre in finale a Washington

Jannik Sinner in finale al "Citi Open", Atp 500 da 1.895.290 dollari in corso sui campi in cemento di Washington DC. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 24 del ranking e quinta testa di serie, ha liquidato in due set lo statunitense Jenson Brooksby, numero 130 del mondo, con il punteggio di 7-6 (2), 6-1.

Sinner si giocherà il titolo contro il vincente tra il giapponese Kei Nishikori e l’americano Mackenzie McDonald.

E' il primo italiano di sempre in finale a Washington.

