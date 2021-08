Jannik Sinner vince la finale al "Citi Open", Atp 500 da 1.895.290 dollari in corso sui campi in cemento di Washington DC. Il 19enne di Sesto Pusteria, dopo aver liquidato in due set lo statunitense Jenson Brooksby, numero 130 del mondo, con il punteggio di 7-6 (2), 6-1, ha battuto in tre set Mackenzie McDonald (7-5/4-6/7-5).

Era il primo italiano di sempre in finale a Washington ed è anche il primo italiano a vincere il trofeo.

© Riproduzione riservata