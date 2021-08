Serie C, ecco il calendario della stagione 2021/2022

La Lega Pro ha reso noto i calendari della serie C per la stagione sportiva 2021/2022. Tante le novità: il Pescara è stato inserito nel girone B mentre nel girone c è stato inserito il neopromosso Monterosi. Cambio anche per l'Olbia che è stato inserito nel girone A. Altra novità il taglio orizzontale dell'Italia. Le squadre infatti sono state distribuite in modo simmetrico nei tre gironi. L'unica incognita nel girone B dove è stata inserita una X in attesa che il Collegio di Garanzia del Coni discuta il ricorso del Fano, cosa che avverrà lunedì. In caso di bocciatura in serie C tornerà la Pistoiese. Squadre blasonate nel girone C dove hanno preso posto Palermo, Bari, Catania, Avellino, Juve Stabia, Catanzaro, Messina e il Foggia, allenato da Zdenek Zeman.

I derby calabresi - siciliani

Il Messina torna in Serie C dopo quattro anni e a "battezzarlo", dopo l'esordio di Coppa del 21 agosto, sarà la Paganese il 29 dello stesso mese, squadra dell'ex direttore dell'area tecnica giallorosso Cocchino D'Eboli. La prima per il Catanzaro sarà in casa contro la Virtus Francavilla, mentre la Vibonese sarà di scena a Picerno. Per quanto riguarda i derby, subito Messina-Palermo alla seconda giornata (5 settembre e ritorno 9 gennaio), mentre è in programma Messina-Catania all'ultima giornata (19 dicembre e poi 24 aprile). Il Catania, peraltro, la settimana prima affronterà proprio il Palermo (12 dicembre e 15 aprile). Ultima giornata di fuoco anche in Calabria, con il derby Catanzaro-Vibonese (19 dicembre al "Ceravolo" e 24 aprile al "Razza"). Messina e Catanzaro si affronteranno in Sicilia il 7 novembre e in Calabria il 16 marzo, mentre i peloritani giocheranno in casa con la Vibonese il 20 ottobre e fuori il 27 febbraio.

