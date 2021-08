Lionel Messi è (quasi) del Paris Saint Germain. Lo conferma il padre Jorge

Finisce, o finirà a breve, come nelle previsioni dopo l'addio al Barcelona. Lionel Messi può ormai considerarsi un nuovo giocatore del Paris Saint Germain.

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivata la prima conferma: la dà il padre Jorge Messi, intercettato all’aeroporto di Barcellona da Maria Garrido, giornalista di La Sexta. "Firmerà oggi per il Psg? Sì. Il responsabile dell’addio di Leo? Chiedetelo al club. Se è triste? Non lo avete visto?", lo scambio di battute riportato dalla Garrido su Twitter.

Due anni con il Psg: lo riferisce l’editorialista della Bbc Sport, Guillem Balague, ma anche altri media, tra cui il francese L’Equipe, spiegando che oggi pomeriggio il campione argentino volerà a Parigi e, dopo le visite mediche, firmerà il contratto di due anni, con l’opzione per il terzo. Domani, aggiunge il quotidiano sportivo francese, è prevista una conferenza stampa al Parco dei Principi. La notizia non trova per ora conferme ufficiali.

Un altro indizio lo regala Neymar, ex compagno al Barcellona e che ora ritrova in Franca: «Back together», «Di nuovo insieme», a corredo di alcune immagini di quando erano insieme in blaugrana.

Il brasiliano gioca d’anticipo e annuncia sui social l’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint Germain.

