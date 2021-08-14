Calendario serie A 2020-2021: ecco dove vedere le partite in tv e streaming: Sky, Dazn o...

Calendario del campionato di serie A 2021/2022 - dove vedere le partite in tv e streaming: Dazn e/0 Sky?
INTER-GENOA 18,30 (DAZN)
HELLAS VERONA-SASSUOLO 18,30 (DAZN)
TORINO-ATALANTA (20,45 DAZN)
EMPOLI - LAZIO (20,45 DAZN/SKY)
UDINESE - JUVENTUS 18,30 (DAZN)
BOLOGNA - SALERNITANA 18,30 (DAZN/SKY)
ROMA - FIORENTINA (20,45 DAZN)
NAPOLI - VENEZIA (20,45 DAZN)
CAGLIARI - SPEZIA 18,30 (DAZN)
SAMPDORIA - MILAN (20,45 DAZN/SKY)
Seconda giornata, 29 agosto
ATALANTA - BOLOGNA
FIORENTINA - TORINO
GENOA - NAPOLI
HELLAS VERONA - INTER
JUVENTUS - EMPOLI
LAZIO - SPEZIA
MILAN - CAGLIARI
SALERNITANA - ROMA
SASSUOLO - SAMPDORIA
UDINESE - VENEZIA
Terza giornata, 12 settembre
ATALANTA - FIORENTINA
BOLOGNA - HELLAS VERONA
CAGLIARI - GENOA
EMPOLI - VENEZIA
MILAN - LAZIO
NAPOLI - JUVENTUS
ROMA - SASSUOLO
SAMPDORIA - INTER
SPEZIA - UDINESE
TORINO - SALERNITANA
Quarta giornata, 19 settembre
EMPOLI - SAMPDORIA
GENOA - FIORENTINA
HELLAS VERONA - ROMA
INTER - BOLOGNA
JUVENTUS - MILAN
LAZIO - CAGLIARI
SALERNITANA - ATALANTA
SASSUOLO - TORINO
UDINESE - NAPOLI
VENEZIA - SPEZIA
Quinta giornata, 22 settembre
ATALANTA - SASSUOLO
BOLOGNA - GENOA
CAGLIARI - EMPOLI
FIORENTINA - INTER
MILAN - VENEZIA
ROMA - UDINESE
SALERNITANA - HELLAS VERONA
SAMPDORIA - NAPOLI
SPEZIA - JUVENTUS
TORINO - LAZIO
Sesta giornata, 26 settembre
EMPOLI - BOLOGNA
GENOA - HELLAS VERONA
INTER - ATALANTA
JUVENTUS - SAMPDORIA
LAZIO - ROMA
NAPOLI - CAGLIARI
SASSUOLO - SALERNITANA
SPEZIA - MILAN
UDINESE - FIORENTINA
VENEZIA - TORINO
Settima giornata, 3 ottobre
ATALANTA - MILAN
BOLOGNA - LAZIO
CAGLIARI - VENEZIA
FIORENTINA - NAPOLI
HELLAS VERONA - SPEZIA
ROMA - EMPOLI
SALERNITANA - GENOA
SAMPDORIA - UDINESE
SASSUOLO - INTER
TORINO - JUVENTUS
Ottava giornata, 17 ottobre
CAGLIARI - SAMPDORIA
EMPOLI - ATALANTA
GENOA - SASSUOLO
JUVENTUS - ROMA
LAZIO - INTER
MILAN - HELLAS VERONA
NAPOLI - TORINO
SPEZIA - SALERNITANA
UDINESE - BOLOGNA
VENEZIA - FIORENTINA
Nona giornata, 24 ottobre
ATALANTA - UDINESE
BOLOGNA - MILAN
FIORENTINA - CAGLIARI
HELLAS VERONA - LAZIO
INTER - JUVENTUS
ROMA - NAPOLI
SALERNITANA - EMPOLI
SAMPDORIA - SPEZIA
SASSUOLO - VENEZIA
TORINO - GENOA
Decima giornata, 27 ottobre
CAGLIARI - ROMA
EMPOLI - INTER
JUVENTUS - SASSUOLO
LAZIO - FIORENTINA
MILAN - TORINO
NAPOLI - BOLOGNA
SAMPDORIA - ATALANTA
SPEZIA - GENOA
UDINESE - HELLAS VERONA
VENEZIA - SALERNITANA
Undicesima giornata, 31 ottobre
ATALANTA - LAZIO
BOLOGNA - CAGLIARI
FIORENTINA - SPEZIA
GENOA - VENEZIA
HELLAS VERONA - JUVENTUS
INTER - UDINESE
ROMA - MILAN
SALERNITANA - NAPOLI
SASSUOLO - EMPOLI
TORINO - SAMPDORIA
Dodicesima giornata, 7 novembre
CAGLIARI - ATALANTA
EMPOLI - GENOA
JUVENTUS - FIORENTINA
LAZIO - SALERNITANA
MILAN - INTER
NAPOLI - HELLAS VERONA
SAMPDORIA - BOLOGNA
SPEZIA - TORINO
UDINESE - SASSUOLO
VENEZIA - ROMA
Tredicesima giornata, 21 novembre
ATALANTA - SPEZIA
BOLOGNA - VENEZIA
FIORENTINA - MILAN
GENOA - ROMA
HELLAS VERONA - EMPOLI
INTER - NAPOLI
LAZIO - JUVENTUS
SALERNITANA - SAMPDORIA
SASSUOLO - CAGLIARI
TORINO - UDINESE
Quattordicesima giornata, 28 novembre
CAGLIARI - SALERNITANA
EMPOLI - FIORENTINA
JUVENTUS - ATALANTA
MILAN - SASSUOLO
NAPOLI - LAZIO
ROMA - TORINO
SAMPDORIA - HELLAS VERONA
SPEZIA - BOLOGNA
UDINESE - GENOA
VENEZIA - INTER
Quindicesima giornata, 1 dicembre
ATALANTA - VENEZIA
BOLOGNA - ROMA
FIORENTINA - SAMPDORIA
GENOA - MILAN
HELLAS VERONA - CAGLIARI
INTER - SPEZIA
LAZIO - UDINESE
SALERNITANA - JUVENTUS
SASSUOLO - NAPOLI
TORINO - EMPOLI
Sedicesima giornata, 5 dicembre
BOLOGNA - FIORENTINA
CAGLIARI - TORINO
EMPOLI - UDINESE
JUVENTUS - GENOA
MILAN - SALERNITANA
NAPOLI - ATALANTA
ROMA - INTER
SAMPDORIA - LAZIO
SPEZIA - SASSUOLO
VENEZIA - HELLAS VERONA
Diciassettesima giornata, 12 dicembre
FIORENTINA - SALERNITANA
GENOA - SAMPDORIA
HELLAS VERONA - ATALANTA
INTER - CAGLIARI
NAPOLI - EMPOLI
ROMA - SPEZIA
SASSUOLO - LAZIO
TORINO - BOLOGNA
UDINESE - MILAN
VENEZIA - JUVENTUS
Diciottesima giornata, 19 dicembre
ATALANTA - ROMA
BOLOGNA - JUVENTUS
CAGLIARI - UDINESE
FIORENTINA - SASSUOLO
LAZIO - GENOA
MILAN - NAPOLI
SALERNITANA - INTER
SAMPDORIA - VENEZIA
SPEZIA - EMPOLI
TORINO - HELLAS VERONA
Diciannovesima giornata, 22 dicembre
EMPOLI - MILAN
GENOA - ATALANTA
HELLAS VERONA - FIORENTINA
INTER - TORINO
JUVENTUS - CAGLIARI
NAPOLI - SPEZIA
ROMA - SAMPDORIA
SASSUOLO - BOLOGNA
UDINESE - SALERNITANA
Ventesima giornata, 6 gennaio 2022
ATALANTA - TORINO
BOLOGNA - INTER
FIORENTINA - UDINESE
JUVENTUS - NAPOLI
LAZIO - EMPOLI
MILAN - ROMA
SALERNITANA - VENEZIA
SAMPDORIA - CAGLIARI
SASSUOLO - GENOA
SPEZIA - HELLAS VERONA
Ventunesima giornata, 9 gennaio
CAGLIARI - BOLOGNA
EMPOLI - SASSUOLO
GENOA - SPEZIA
HELLAS VERONA - SALERNITANA
INTER - LAZIO
NAPOLI - SAMPDORIA
ROMA - JUVENTUS
TORINO - FIORENTINA
UDINESE - ATALANTA
VENEZIA - MILAN
Ventiduesima giornata, 16 gennaio
ATALANTA - INTER
BOLOGNA - NAPOLI
FIORENTINA - GENOA
JUVENTUS - UDINESE
MILAN - SPEZIA
ROMA - CAGLIARI
SALERNITANA - LAZIO
SAMPDORIA - TORINO
SASSUOLO - HELLAS VERONA
VENEZIA - EMPOLI
Ventitreesima giornata, 23 gennaio
CAGLIARI - FIORENTINA
EMPOLI - ROMA
GENOA - UDINESE
HELLAS VERONA - BOLOGNA
INTER - VENEZIA
LAZIO - ATALANTA
MILAN - JUVENTUS
NAPOLI - SALERNITANA
SPEZIA - SAMPDORIA
TORINO - SASSUOLO
Ventiquattresima giornata, 6 febbraio
ATALANTA - CAGLIARI
BOLOGNA - EMPOLI
FIORENTINA - LAZIO
INTER - MILAN
JUVENTUS - HELLAS VERONA
ROMA - GENOA
SALERNITANA - SPEZIA
SAMPDORIA - SASSUOLO
UDINESE - TORINO
VENEZIA - NAPOLI
Venticinquesima giornata, 13 febbraio
ATALANTA - JUVENTUS
EMPOLI - CAGLIARI
GENOA - SALERNITANA
HELLAS VERONA - UDINESE
LAZIO - BOLOGNA
MILAN - SAMPDORIA
NAPOLI - INTER
SASSUOLO - ROMA
SPEZIA - FIORENTINA
TORINO - VENEZIA
Ventiseiesima giornata, 20 febbraio
BOLOGNA - SPEZIA
CAGLIARI - NAPOLI
FIORENTINA - ATALANTA
INTER - SASSUOLO
JUVENTUS - TORINO
ROMA - HELLAS VERONA
SALERNITANA - MILAN
SAMPDORIA - EMPOLI
UDINESE - LAZIO
VENEZIA - GENOA
Ventisettesima giornata, 27 febbraio
ATALANTA - SAMPDORIA
EMPOLI - JUVENTUS
GENOA - INTER
HELLAS VERONA - VENEZIA
LAZIO - NAPOLI
MILAN - UDINESE
SALERNITANA - BOLOGNA
SASSUOLO - FIORENTINA
SPEZIA - ROMA
TORINO - CAGLIARI
Ventottesima giornata, 6 marzo
BOLOGNA - TORINO
CAGLIARI - LAZIO
FIORENTINA - HELLAS VERONA
GENOA - EMPOLI
INTER - SALERNITANA
JUVENTUS - SPEZIA
NAPOLI - MILAN
ROMA - ATALANTA
UDINESE - SAMPDORIA
VENEZIA - SASSUOLO
Ventinovesima giornata, 13 marzo
ATALANTA - GENOA
FIORENTINA - BOLOGNA
HELLAS VERONA - NAPOLI
LAZIO - VENEZIA
MILAN - EMPOLI
SALERNITANA - SASSUOLO
SAMPDORIA - JUVENTUS
SPEZIA - CAGLIARI
TORINO - INTER
UDINESE - ROMA
Trentesima giornata, 20 marzo
BOLOGNA - ATALANTA
CAGLIARI - MILAN
EMPOLI - HELLAS VERONA
GENOA - TORINO
INTER - FIORENTINA
JUVENTUS - SALERNITANA
NAPOLI - UDINESE
ROMA - LAZIO
SASSUOLO - SPEZIA
VENEZIA - SAMPDORIA
Trentunesima giornata, 3 aprile
ATALANTA - NAPOLI
FIORENTINA - EMPOLI
HELLAS VERONA - GENOA
JUVENTUS - INTER
LAZIO - SASSUOLO
MILAN - BOLOGNA
SALERNITANA - TORINO
SAMPDORIA - ROMA
SPEZIA - VENEZIA
UDINESE - CAGLIARI
Trentaduesima giornata, 10 aprile
BOLOGNA - SAMPDORIA
CAGLIARI - JUVENTUS
EMPOLI - SPEZIA
GENOA - LAZIO
INTER - HELLAS VERONA
NAPOLI - FIORENTINA
ROMA - SALERNITANA
SASSUOLO - ATALANTA
TORINO - MILAN
VENEZIA - UDINESE
Trentatreesima giornata, 16 aprile
ATALANTA - HELLAS VERONA
CAGLIARI - SASSUOLO
FIORENTINA - VENEZIA
JUVENTUS - BOLOGNA
LAZIO - TORINO
MILAN - GENOA
NAPOLI - ROMA
SAMPDORIA - SALERNITANA
SPEZIA - INTER
UDINESE - EMPOLI
Trentaquattresima giornata, 24 aprile
BOLOGNA - UDINESE
EMPOLI - NAPOLI
GENOA - CAGLIARI
HELLAS VERONA - SAMPDORIA
INTER - ROMA
LAZIO - MILAN
SALERNITANA - FIORENTINA
SASSUOLO - JUVENTUS
TORINO - SPEZIA
VENEZIA - ATALANTA
Trentacinquesima giornata, 1 maggio
ATALANTA - SALERNITANA
CAGLIARI - HELLAS VERONA
EMPOLI - TORINO
JUVENTUS - VENEZIA
MILAN - FIORENTINA
NAPOLI - SASSUOLO
ROMA - BOLOGNA
SAMPDORIA - GENOA
SPEZIA - LAZIO
UDINESE - INTER
Trentaseiesima giornata, 8 maggio
FIORENTINA - ROMA
GENOA - JUVENTUS
HELLAS VERONA - MILAN
INTER - EMPOLI
LAZIO - SAMPDORIA
SALERNITANA - CAGLIARI
SASSUOLO - UDINESE
SPEZIA - ATALANTA
TORINO - NAPOLI
VENEZIA - BOLOGNA
Trentasettesima giornata, 15 maggio
BOLOGNA - SASSUOLO
CAGLIARI - INTER
EMPOLI - SALERNITANA
HELLAS VERONA - TORINO
JUVENTUS - LAZIO
MILAN - ATALANTA
NAPOLI - GENOA
ROMA - VENEZIA
SAMPDORIA - FIORENTINA
UDINESE - SPEZIA
Trentottesima giornata, 22 maggio
ATALANTA - EMPOLI
FIORENTINA - JUVENTUS
GENOA - BOLOGNA
INTER - SAMPDORIA
LAZIO - HELLAS VERONA
SALERNITANA - UDINESE
SASSUOLO - MILAN
SPEZIA - NAPOLI
TORINO - ROMA
VENEZIA - CAGLIARI
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