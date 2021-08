Morto Gerd Müller, leggenda della Germania: uno dei più grandi di sempre

E’ morto questa mattina, all’età di 75 anni, Gerd Muller, attaccante e simbolo del Bayern Monaco, che ne dà l’annuncio con un comunicato. Soprannominato 'der bomber' per la sua familiarità con la vita delle rete, Muller aveva segnato 68 gol in 62 partite con la nazionale tedesca, con cui aveva vinto gli Europei nel 1972 e i Mondiali nel 1974, segnando in entrambe le finali. Con il Bayern aveva realizzato 566 reti in 607 partite ufficiali. Nella sua nota il Bayern ricorda che Muller era per tutti 'Der Bomber' e che in carriera, con la maglia del club in cui era arrivato nel 1964, aveva vinto «la Coppa Intercontinentale, tre Coppe dei Campioni e una Coppa delle Coppe, oltre a quattro titoli della Bundesliga e quattro coppe di Germania». Poi aveva lavorato nelle giovanili del club, e ora lascia la moglie Uschi e la figlia Nicole. «Oggi per noi è un giorno triste e oscuro - il commento del presidente del Bayern, Herbert Hainer -. Gerd Müller è stato il più grande attaccante della nostra storia, e una bella persona. Il Bayern non sarebbe un club così amato se nella sua storia non ci fosse stato Gerd Muller. Il suo nome e la sua memoria vivranno per sempre». Muller, che detiene tuttora il record del maggior numero di gol segnati nella Bundesliga, con 365, chiuse la carriera di calciatore nella Nasl nordamericana, nei Fort Lauderdale Strikers, e in passato, dopo la fine dell’attività agonistica, aveva sofferto di problemi di alcolismo e depressione. Da qualche anno era invece affetto da demenza senile.

Nel suo palmares anche un Pallone d’oro (1970) e due Scarpe d’oro (1970 e 1972). In 788 incontri, realizzò la bellezza di 730 reti. Iniziò la carriera nelle giovanili della squadra della sua città, il Nördlingen, prima di passare al Bayern nel ‘64 per rimanervi sino al ‘79. Chiuse la carriera negli Usa vestendo la maglia dei Fort Lauderdale Strikers della Nasl.

