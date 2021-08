Szczesny rovina l'esordio alla Juve con Ronaldo a mezzo servizio. Parte bene il Bologna

Udinese-Juventus 2-2

Allegri torna sulla panchina della Juventus con il pareggio per 2-2 contro l’Udinese nella prima giornata di Serie A. La vittoria, maturata nel primo tempo con i gol di Dybala e Cuadrado, era ormai in tasca ma due errori clamorosi di Szczesny hanno rovinato l’esordio regalando le reti di Pereyra su rigore e di Deulofeu nel finale. Iniziale esclusione per Cristiano Ronaldo, in campo soltanto nell’ultima mezzora e autore del possibile gol vittoria annullato per fuorigioco al fotofinish. Il vicepresidente Nedved aveva spento le polemiche sul futuro del portoghese prima del fischio d’inizio parlando di "scelta condivisa con il giocatore" che "resterà assolutamente" a Torino. Tutte le responsabilità, dunque, sulle spalle di Dybala, con la fascia di capitano al braccio. La Joja trova il gol dopo appena tre minuti, combinando con Cuadrado e Bentacur. L’Udinese si desta dopo il colpo subito e vive il momento migliore proprio a cavallo tra i due gol bianconeri.

Bologna-Salernitana 3-2

Tre espulsioni e cinque gol ma soprattutto una vittoria tanto sofferta quanto cruciale per il Bologna. Al Dall’Ara alla Salernitana non bastano i gol di Bonazzoli e Mamadou Coulibaly per evitare la sconfitta per 3-2 contro gli uomini di Mihajlovic, che si affidano ad Arnautovic e alla doppietta di testa di De Silvestri. Castori lascia in panchina Simy e lancia dal 1' Bonazzoli e Djuric. La prima mezz'ora è molto fisica, costellata da interventi al limite ma allo stesso tempo da pochi fischi dell’arbitro Rapuano. Col passare dei minuti, si accende sempre di più il 2002 Aaron Hickey che al 32' penetra in area e lascia partire un destro potente ma centrale che non impensierisce più di tanto Belec. Ma passata la mezz'ora c'è già la svolta del match. Al 34' Strandberg riceve un giallo per una trattenuta su Orsolini, un minuto dopo si fa espellere per un fallo di mano sul tiro di Arnautovic e lascia in 10 i suoi. La Salernitana però è viva e batte un colpo al 43': cross di Lassama Coulibaly e colpo di testa impreciso di Djuric. Al 50' il Bologna si fa male da solo: al 49' Soriano svetta di testa su calcio d’angolo e colpisce col gomito Djuric.

