Sorteggi Europa e Conference League, ecco le avversarie di Napoli, Lazio e Roma

Il Napoli giocherà nel Gruppo C dell'Europa League insieme a Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Questo il verdetto del sorteggio Uefa a Nyon.

La Lazio giocherà nel gruppo E di Europa League insieme alla Lokomotiv Mosca, al Marsiglia e al Galatasaray.

Questo il verdetto del sorteggio Uefa a Nyon.

Ecco gli otto gironi di Europa League sorteggiati oggi dall’Uefa a Nyon in Svizzera. Si comincia giovedì 16 settembre:

GRUPPO A: Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby;

GRUPPO B: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz;

GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia;

GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa;

GRUPPO E: Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray;

GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland;

GRUPPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, Ferencvaros;

GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna.

Come sarà la nuova Europa League

Come funziona la nuova Europa League: le vincitrici dei gironi passano direttamente agli ottavi di finale; le seconde del girone affrontano in uno scontro ad eliminazione diretta le terze classificate nei gruppi di Champions per un posto agli ottavi; le terze classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta della Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della Conference per un posto agli ottavi.

In Conference League, le avversarie della Roma

La Roma giocherà nel gruppo C della Conference League insieme agli ucraini dello Zorya Luhansk, ai bulgari del Cska-Sofia ed ai norvegesi del Bodo Glimt. Questo il verdetto del sorteggio Uefa effettuato oggi a Nyon in

Svizzera.

