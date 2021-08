Juventus, addio a Francesco Morini. Che coppia con Scirea!

E' scomparso, all'età di 77 anni, Francesco Morini, "Morgan", indimenticabile difensore della Juventus Anni 70 e poi dirigente bianconero per tutta l'era Boniperti, durante la quale ricoprì il ruolo di direttore sportivo e poi di team manager. In bianconero ha vinto 5 scudetti, 1 coppa Italia e 1 coppa Uefa, prima di chiudere la carriera in Canada, ai Toronto Blizzard. Fra il '73 e il '75 ha indossato 11 volte la maglia azzurra.

Formò una coppia insuperabile con Gaetano Scirea, i due si completavano a meraviglia per caratteristiche tecniche. Morini era arcigno e spietato, Scirea aveva tempismo e sapeva far ripartire l'azione

Addio a Morini, il pirata biondo che duellò con Boninsegna e Riva Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini Francesco Morini

Il ricordo della società bianconera

Francesco Morini, nato a San Giuliano Terme il 12 agosto 1944, è stato qualcosa di più dello stopper bianconero per molti anni, come una volta venivano definiti i centrali difensivi. Lui è stato l'elemento di sicurezza, il giocatore straordinariamente affidabile sempre presente e particolarmente efficace ogni qualvolta la partita assumeva toni agonistici elevati. Non a caso, per tutti Francesco era Morgan, il nome di un pirata, per come riusciva a sottrarre il pallone ai centravanti avversari. Ed erano proprio i duelli con i grandi bomber dell'epoca – Boninsegna e Riva su tutti – ad esaltarlo nei duelli corpo a corpo: Morini diventava l'ombra dell'attaccante di turno, non lo faceva respirare, lo marcava a uomo dal primo all'ultimo minuto.

Alla Juventus ha vissuto un decennio che definire splendido è riduttivo. Francesco arriva dalla Sampdoria quando ha 25 anni. É il 1969, sta nascendo una nuova Juve ricca di gioventù e lui, che in Serie A ha già fatto il suo esordio nella stagione 1963-64, regala un contributo d'esperienza e di energia. Vince molto, Morini: 5 campionati, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa. Il totale è di 372 partite, senza mai segnare un gol – cosa sulla quale ironizzava spesso quando ricordava i suoi trascorsi – perché il suo compito istituzionale era impedirli, non farli.

© Riproduzione riservata