Paralimpiadi, pioggia di medaglie! Un oro, sette argenti ed un bronzo. Battuto il record di Rio 2016

Giulia Terzi ha ottenuto l’oro nei 100 metri stile libero femminile di nuoto categoria S7 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo, stabilendo inoltre il record paralimpico. E’ la quarta medaglia per la 26enne bergamasca, dopo l’oro nella staffetta 4X100 stile libero e gli argenti nella staffetta 4X50 stile libero e nei 400 stile libero.

Stefano Raimondi ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 farfalla della categoria S10 alle Paralimpiadi di Tokyo. L’azzurro si è classificato al secondo posto alle spalle dell’ucraino Maksym Krypak e davanti all’australiano Col Paerse. Il 23enne nuotatore di Soave in provincia di Verona, tesserato per le Fiamme Oro, alla sua prima partecipazione alle Paralimpiadi ha conquistato quattro medaglie. Oltre all’argento di oggi per Raimondi anche un argento con la staffetta italiana 4x100 stile libero, e i bronzi sui 100 stile libero e 100 rana.

Nella notte la spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo aveva già conquistato altri 6 argenti nel corso della notte e della prima mattina. A cinque giorni dalla fine di questi Giochi, sono già 40 le medaglie vinte, una in più di quelle aggiudicate al termine di Rio 2016. L'ultimo a conquistarla è Alberto Amodeo, argento nei 400 stile libero S8 di nuoto. L’azzurro ha nuotato in 4'25"93, battuto soltanto dal russo Andrei Nikolaev per 77 centesimi.

Nel lancio del disco femminile F11 (atleti ipovedenti) l'argento è andato alla campana Assunta Legnante, che ha stabilito il nuovo record europeo (40,25 metri). Nel ciclismo è toccato al lombardo Fabrizio Cornegliani (nella H1), al pugliese Luca Mazzone (nella H2), alla veneta Francesca Porcellato (nella H1-3) e al marchigiano Giorgio Farroni (nella T1-2).

© Riproduzione riservata