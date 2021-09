Covid, Kimi Raikkonen positivo al coronavirus salta il Gp d'Olanda di F1

Kimi Raikkonen, pilota dell’Alfa Romeo Racing è risultato positivo al Covid e non prenderà parte al Gran Premio d’Olanda in programma questo fine settimana.

Raikkonen, 41 anni, che alla vigilia della gara di Zandvoort aveva annunciato il ritiro a fine stagione, si trova in isolamento nel suo hotel. Il team ha rassicurato sul suo stato di salute spiegando che il finlandese «non mostra sintomi e resta di buon umore». Al suo posto correrà il pilota polacco Robert Kubica.

