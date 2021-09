Italia Under 21, prima chiamata per Mulattieri

Con quattro gol in tre gare ufficiali è una spina nel fianco per le difese avversarie, così Samuele Mulattieri e' riuscito ad attrarre l’attenzione del Ct dell’Italia Under 21 Nicolato, che lo ha convocato con gli Azzurrini. L’attaccante classe 2000 prenderà parte alla gara di qualificazione a Euro 2023 contro Montenegro in programma al “Romeo Menti” di Vicenza il 7 settembre (ore 17.30 – diretta su Rai Due).

"Complimenti, Samuele!" si legge nella nota del club rossoblu.

