Pelé operato per un sospetto tumore al colon. Era ricoverato da una settimana

Uno dei campioni più importanti della storia del calcio, "O Rey" Pelé, é ricoverato in ospedale da una settimana per un problema di salute. Da quanto si apprende, l'ex fuoriclasse della nazionale brasiliana e del Santos non dovrebbe essere gravemente malato. Il grande calciatore brasiliano è stato operato per un sospetto tumore al colon e si sta riprendendo. Ha fatto sapere l’ospedale di San Paolo che lo ha in cura.

«Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è

stato inviato al laboratorio per l’analisi istologica», ha affermato l’ospedale Albert Einstein dove Pelé è ricoverato dal 31 agosto.