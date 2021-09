Franck Ribery riparte dalla Salernitana. Un campione dentro e fuori dal campo che - a 37 anni - ha accettato l'ennesima sfida dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina. Si è rimesso in gioco e farà coppia con l'ex bomber del Crotone Simy in un attacco che non sembra certo appartenere a una squadra che dovrà lottare per non retrocedere.

