Matteo Berrettini raggiunge i quarti di finale degli Us Open di tennis. Il 25enne romano n.8 al mondo ha battuto ieri sera a New York negli ottavi il 28enne tedesco Oscar Otte (n.144), col punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2. Al prossimo turno il n.1 d’Italia potrebbe dover affrontare di nuovo Novak Djokovic, che lo ha sconfitto quest’anno in finale a Wimbledon. Il serbo n.1 Atp sfida in queste ore a Flushing Meadows l’americano Jenson Brooksby (n.99)

