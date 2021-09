Europei volley, l'Italia di De Giorgi non si ferma più: 3-0 alla Slovenia e ottavi in ghiaccio

Quarta vittoria in altrettante partite per la nazionale italiana del ct De Giorgi impegnata negli Europei di pallavolo. Oggi gli azzurri hanno battuto i vicecampioni in carica della Slovenia per 3-0 (27-25; 25-20; 25-23) conquistando matematicamente il primo posto nel loro girone, quello di Ostrava. Domani l’Italvolley tornerà in campo, contro la Repubblica Ceca, in una partita ormai ininfluente ai fini della classifica della pool B. Avversaria degli azzurri negli ottavi sarà la quarta classificata del gruppo D, quindi una tra Croazia, Lettonia, Slovacchia ed Estonia.

Tabellino Italia-Slovenia 3-0

(27-25, 25-20, 25-23) ITALIA: Giannelli 5, Pinali 1, Galassi, Anzani 3, Michieletto 18, Lavia 15, Balaso (L). Romanò 8, Sbertoli. Ne: Ricci Cortesia, Recine, Bottolo, Piccinelli (L). Allenatore: De Giorgi. SLOVENIA: Stern 10, Pajenk 7, Kozamernik 5, Vincic 1, Urnaut 6, Cebulj 8, Kovacic (L). Sket, Ropret 2, Mozic 6, Stalekar, Videcnik. Ne: Sternk, Klobucar (L). Allenatore: Giuliani. Arbitri: Simonovic (Srb), Cambrè (Bel).

