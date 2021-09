Italia decimata dalle assenze con la Lituania. Tocca a Raspadori? Ecco la probabile formazione

Federico Chiesa e Stefano Sensi, indisponibili per Italia-Lituania di questa sera e non inseriti nella lista dei 23, hanno lasciato il raduno della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. L’attaccante della Juventus e il centrocampista dell’Inter salteranno il match di questa sera a Reggio Emilia. Fuori dai 23 anche Nicolò Zaniolo ed Emerson Palmieri che andranno in tribuna. Out anche Verratti e Pellegrini che già nei giorni scorsi avevano lasciato il gruppo.

Ieri avevano lasciato anche Immobile ed Insigne

A lasciare il ritiro erano stati anche Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Il bomber della Lazio causa dell'affaticamento muscolare, mentre l'attaccante del Napoli per motivi personali.

I 23 a disposizione di Mancini per il match di stasera con la Lituania

Questi i 23 a disposizione di Mancini: Portieri: Donnarumma, Sirigu, Gollini. Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Toloi. Centrocampisti: Barella, Bernardeschi, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina. Attaccanti: Berardi, Kean, Raspadori, Scamacca.

La probabile formazione

Mancini potrebbe schierare Donnarumma tra i pali, in difesa da destra a sinistra Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi, in mezzo al campo Pessina, Jorginho, Locatelli, in attacco Berardi, Raspadori, Bernardeschi.

