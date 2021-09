Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gran Premio di Aragon centrando il suo primo successo nella classe MotoGp. Sul circuito spagnolo, il pilota italiano ha preceduto la Honda di Marc Marquez, dopo un incandescente duello finale, e la Suzuki di Joan Mir.

Quarto posto per l'Aprilia di Aleix Espargaro, solo ottavo il leader del Mondiale Fabio Quartararo, mentre chiude penultimo Valentino Rossi.

"Un sacco di emozioni oggi, abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato. Ci avvicinavamo ma ogni volta succedeva qualcosa, è un sogno portare a casa la prima vittoria. E’ una liberazione, ringrazio il team, la famiglia e la mia ragazza. Non è stato facile stare davanti a Marquez, non è al massimo ma con la voglia di vincere è stato molto competitivo". Queste le parole di Francesco Bagnaia, dopo la vittoria.

© Riproduzione riservata