Un graffio di Svanberg lancia il Bologna in orbita, Verona al tappeto IL TABELLINO

Un gol di Svanberg a meno di un quarto d'ora dalla fine lancia il Bologna in orbita (secondo posto in classifica in condominio con Inter - prossima avversaria - e Udinese). nonostante la falsa partenza in Coppa Italia, la squadra di Mihajlovic ha preso il largo.

Bologna-Verona 1-0

Marcatore: 33' st Svanberg.

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini (23’ st Skov Olsen), Soriano, Barrow (23’ st Sansone); Arnautovic (48’ st Santander). All. Mihajlovic.

Verona: Montipò; Dawidowicz (1’ st Magnani), Gunter, Casale (30’ st Ceccherini); Faraoni, Tameze (16’ st Hongla), Ilic (41’ st Lasagna), Lazovic; Caprari (30’ st Cancellieri), Barak; Simeone. All. Di Francesco.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

