Il Toro fa sul serio: espugnato il campo del Sassuolo con un gol di Pjaca TABELLINO

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Torino, la prima in trasferta. Al 'Mapei Stadium', la squadra di Juric piega il Sassuolo con un 1-0 firmato da Pjaca nel finale che sta addirittura stretto agli ospiti. Una sfida giocata sin da subito su ritmi altissimi, merito soprattutto dell’intensità messa in campo dal Torino. I granata, telecomandati da Juric a bordocampo, rischiano grosso sul palo colpito al 7' da Frattesi ma poi prendono in mano il pallino del gioco e dominano in lungo e in largo. Sono due i legni degli ospiti, prima con Brekalo e poi con Praet ma non solo: Sanabria, riferimento offensivo del Torino costretto ancora a fare a meno di Belotti, viene fermato in un paio di occasioni a pochi centimetri dalla rete, prima con Ferrari su un pallonetto poco 'cattivò e poi da Maxime Lopez sul colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Consigli ci mette del suo sbarrando la strada a un Bremer in proiezione offensiva e le due squadre vanno al riposo a reti inviolate nonostante una scoppiettante prima frazione.

Tabellino: Sassuolo-Torino 0-1

Marcatore: 38' st Pjaca

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5.5, Chiriches 5.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6 (20' st Traorè 6); Maxime Lopez 6, Frattesi 6 (30' st Harroui 6); Berardi 5.5, Djuricic 5.5 (41' st Defrel sv), Boga 6 (20' st Kyriakopoulos 6); Raspadori 5.5 (20' st Scamacca 5.5). Allenatore: Dionisi 5.5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5, Bremer 6.5, Rodriguez 6; Singo 6.5 (32' st Vojvoda sv), Lukic 5.5, Pobega 6 (32' st Mandragora 6.5), Aina 6 (7' st Ansaldi 6.5); Brekalo 7 (32' st Pjaca 7), Praet 6.5 (19' st Linetty 6); Sanabria 6. Allenatore: Juric 7.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6

