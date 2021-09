Napoli, poker a Udine e primo posto solitario

Udinese-Napoli 0-4

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 5; Becao 5, Nuytinck 5.5, Samir 5; Molina 5 (40'st Soppy sv), Arslan 5.5 (27'st Samardzic 6), Walace 5.5, Pereyra 6 (19'st Makengo 6), Stryger Larsen 5 (27'st Zeegelaar 6); Deulofeu 5 (19'st Beto 5.5); Pussetto 6. In panchina: Padelli, Piana, Perez, Jajalo, Forestieri, Ianesi, De Maio. Allenatore: Gotti 5.5.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Koulibaly 7.5, Mario Rui 6.5 (41'st Zanoli sv); Fabian Ruiz 6.5 (36'st Ounas sv), Anguissa 7; Politano 7 (26'st Lozano 7), Elmas 6.5, Insigne 7 (26'st Zielinski 6); Osimhen 7 (36'st Petagna sv). In panchina: Meret, Malcuit, Juan Jesus, Manolas. Allenatore: Spalletti 7.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.

RETI: 24'pt Osimhen, 35'pt Rrahmani, 7'st Koulibaly, 39'st Lozano. NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Samir, Molina, Mario Rui. Angoli: 1-5. Recupero: 1'; 3'.

Il Napoli è solo in testa alla classifica della Serie A grazie a una passeggiata sul campo dell’Udinese che ha permesso ai partenopei di arrivare alla quarta giornata a punteggio pieno. I gol di Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano hanno regalato alla squadra di Luciano Spalletti una vittoria che la porta due punti davanti a Inter e Milan, rispettivamente seconda e terzo. La Roma è un ulteriore punto indietro insieme alla Fiorentina. L’Udinese è settima, a pari punti con Lazio, Atalanta e Bologna. Osimhen ha dato seguito alla sua drammatica doppietta nel 2-2 di Europa League di giovedì contro il Leicester City aprendo le marcature al 24' con il suo primo gol in Serie A della stagione.

Fabian Ruiz ha poi colpito il palo sei minuti dopo ed è stato fondamentale per il gol che ha portato il Napoli in vantaggio di due. Ricevendo la palla da Insigne su punizione, Ruiz ha lanciato un passaggio delicato sopra la parte superiore della difesa dell’Udinese per Koulibaly, che ha spinto la palla oltre la porta.

