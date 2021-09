Serie A: l'Inter cala il tris a Firenze, Atalanta di misura sul Sassuolo. Bologna-Genoa, è pari

Nei tre anticipi del turno infrasettimanale si mettono in evidenza i campioni d'Italia dell'Inter che, proprio come era successo a Verona in occasione della prima giornata di campionato, anche sul campo della Fiorentina chiudono il primo tempo sotto di un gol (di Sottil, contestato per via di una spinta energica di Nico Gonzalez - autore dell'assist - su Skriniar), ma poi rimontano (Darmian, Dzeko, Perisic) e vincono 3-1. Contemporaneamente, a Bergamo, l'Atalanta batte 2-1 il Sassuolo grazie alle reti degli esterni Gosens e Zappacosta. Un vantaggio dimezzato da Berardi, ma i neroverdi non vanno oltre. Nel pomeriggio, invece, aveva rotto il ghiaccio il 2-2 tra Bologna e Genoa: felsinei in vantaggio con Hickey prima del pari di destro, ma nel finale fissano il punteggio i rigori di Arnautovic e Criscito.

I tabellini

Bologna-Genoa 2-2

Marcatori: 4' st Hickey, 10' st Destro, 40' st Arnautovic (rig), 44' st Criscito (rig).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6, Medel 6, Bonifazi 5, Hickey 7 (35' st Dijks sv); Dominguez 6, Svanberg 6 (35' st Sansone 6.5); Orsolini 5 (19' st Skov Olsen 6), Soriano 6, Barrow 5.5 (19' st Vignato 6.5); Arnautovic 6.5. Allenatore: Mihajlovic 6.

Genoa (3-5-2): Sirigu 7; Bani 6 (35' st Vanheusden sv), Maksimovic 6, Criscito 6.5; Cambiaso 6 (35' st Ghiglione sv), Rovella 6 (1' st Behrami 5.5), Badelj 6, Hernani 6 (23' st Pandev 6), Fares 6 (14' st Portanova 6); Kallon 6.5, Destro 7. Allenatore: Ballardini 6.

Arbitro: Fourneau di Roma 6

Atalanta-Sassuolo 2-1

Marcatori: 3' pt Gosens, 37' pt Zappacosta, 44' pt Berardi

Atalanta (3-4-2-1): Musso 5.5; Djimsiti 6, Demiral 6, Toloi 6; Zappacosta 7 (24' st Maehle 6), Koopmeiners 6.5, De Roon 6, Gosens 7 (24' st Pezzella 6); Malinovskyi 7 (18' st Ilicic 6), Pessina 6 (39' st Pasalic sv); Zapata 7 (39' st Piccoli sv). Allenatore: Gasperini 6.5.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6.5; Muldur 5.5, Ayhan 5.5, Ferrari 5, Kyriakopoulos 5.5; Magnanelli 5.5 (15' st Raspadori 5.5), Frattesi 6 (37' st Maxime Lopez sv); Berardi 6.5, Traore 6 (22' st Djuricic 6), Boga 5.5 (15' st Harroui 5.5); Defrel 5 (37' st Scamacca sv). Allenatore: Dionisi 5.5.

Arbitro: Massa di Imperia 6

Fiorentina-Inter 1-3

Marcatori: 23' pt R. Sottil, 7' st Darmian, 10' st Dzeko, 42' st Perisic

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6, Benassi 6 (20' st Odriozola 6), Milenkovic 5, Nastasic 5.5, Biraghi 5; Bonaventura 6.5 (39' st Kokorin sv), Torreira 6 (20' st Amrabat 6), Duncan 6.5 (39' st Callejon sv); R. Sottil 6 (29' st Saponara 6), Vlahovic 5.5, N.Gonzalez 4.5. Allenatore: Italiano 5.5

Inter (3-5-2): Handanovic 7, Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Darmian 6.5 (21' st Dumfries 6), Barella 6 (25' st Vecino 6), Brozovic 5.5, Calhanoglu 6 (38 'st Gagliardini sv), Perisic 6.5; Lautaro 5.5 (38' st Dimarco sv), Dzeko 6.5 (25' st Sanchez 6). Allenatore: S.Inzaghi 6.5

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6

