Pellissier torna a giocare in Terza Categoria con la sua Clivense

Sergio Pellissier torna a giocare. L'ex capitano del Chievo, infatti, è presente nella lista dei giocatori pronti a scendere in campo con la Clivense in Terza Categoria. L'attaccante si era ritirato più di due anni: la sua ultima partita in Serie A è datata 25 maggio 2019, contro il Frosinone. Pellissier è peraltro il direttore generale del Rovigo e il presidente della stessa Clivense. Avrà quindi un triplo ruolo in questa stagione: gestire due società dietro la scrivania e fare gol in terza categoria. Domani è in programma l'esordio alle 16 con la sfida con il VR Arena.

© Riproduzione riservata