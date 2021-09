Incidente in Supersport 300: morto il pilota 15enne Dean Berta Viñales

Dean Berta Viñales, pilota spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. Il pilota, cugino di Maverick, è caduto alla curva 1, venendo poi investito da altri concorrenti.

La gara era stata interrotta all’inizio dell’11° giro a causa della caduta alla curva 2 che ha coinvolto, oltre al 15enne spagnolo del Viñales Racing Team, anche Harry Khouri (Fusport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki), Daniel Mogeda (Team#109 Kawasaki) e Alejandro Carrion (Kawasaki GP Project).

" Viñales - riferisce la Superbike con una nota - ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace a seguito dell’incidente. Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il pilota è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Nonostante gli sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato che Berta Viñales ha purtroppo ceduto alle ferite riportate. La FIM, la Dorna e il Circuito de Jerez-Angel Nieto trasmettono le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, al team e ai loro cari di Berta Viñales" si legge ancora nella nota.

Annullata tutta la giornata sul circuito di Jerez de La Frontera dove era in programma il decimo round del Mondiale di Superbike.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021