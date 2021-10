Serie A, settima giornata: ecco dove vedere le partite di oggi in tv e streaming su Sky e Dazn. IL CALENDARIO COMPLETO

Ecco il calendario completo del campionato di serie A 2021/2022 - dove vedere le partite della settima giornata in tv e streaming: Sky e/o Dazn?

Neanche il tempo di archiviare la tre giorni europea (il giovedì è stato il giorno del Napoli e delle romane in Europa e Conference League) che è già tempo di scendere in campo per la serie A italiana. Rompe il ghiaccio Cagliari-Venezia. Domani il derby Torino-Juventus. Big match della domenica: Atalanta-Milan.

Europa e Conference League: Napoli-Spartak 2-3, Lazio-Lokomotiv 2-0, Zorya-Roma 0-3 La Lazio festeggia il successo di Coppa Pellegrini esulta dopo la trasferta vittoriosa Osimhen realizza il gol del 2-3

Settima giornata: il programma

Venerdì 1 ottobre

CAGLIARI - VENEZIA ore 20,45 (DAZN/SKY)

Sabato 2 ottobre

SALERNITANA - GENOA ore 15 (DAZN)

TORINO - JUVENTUS ore 18 (DAZN)

SASSUOLO - INTER ore 20,45 (DAZN/SKY)

Domenica 3 ottobre

BOLOGNA - LAZIO ore 12,30 (DAZN/SKY)

HELLAS VERONA - SPEZIA ore 15 (DAZN)

SAMPDORIA - UDINESE ore 15 (DAZN)

FIORENTINA - NAPOLI ore 18 (DAZN)

ATALANTA - MILAN ore 18 (DAZN)

ROMA - EMPOLI ore 20,45 (DAZN)

Ottava giornata, 17 ottobre

CAGLIARI - SAMPDORIA

EMPOLI - ATALANTA

GENOA - SASSUOLO

JUVENTUS - ROMA

LAZIO - INTER

MILAN - HELLAS VERONA

NAPOLI - TORINO

SPEZIA - SALERNITANA

UDINESE - BOLOGNA

VENEZIA - FIORENTINA

Nona giornata, 24 ottobre

ATALANTA - UDINESE

BOLOGNA - MILAN

FIORENTINA - CAGLIARI

HELLAS VERONA - LAZIO

INTER - JUVENTUS

ROMA - NAPOLI

SALERNITANA - EMPOLI

SAMPDORIA - SPEZIA

SASSUOLO - VENEZIA

TORINO - GENOA

Decima giornata, 27 ottobre

CAGLIARI - ROMA

EMPOLI - INTER

JUVENTUS - SASSUOLO

LAZIO - FIORENTINA

MILAN - TORINO

NAPOLI - BOLOGNA

SAMPDORIA - ATALANTA

SPEZIA - GENOA

UDINESE - HELLAS VERONA

VENEZIA - SALERNITANA

Undicesima giornata, 31 ottobre

ATALANTA - LAZIO

BOLOGNA - CAGLIARI

FIORENTINA - SPEZIA

GENOA - VENEZIA

HELLAS VERONA - JUVENTUS

INTER - UDINESE

ROMA - MILAN

SALERNITANA - NAPOLI

SASSUOLO - EMPOLI

TORINO - SAMPDORIA

Dodicesima giornata, 7 novembre

CAGLIARI - ATALANTA

EMPOLI - GENOA

JUVENTUS - FIORENTINA

LAZIO - SALERNITANA

MILAN - INTER

NAPOLI - HELLAS VERONA

SAMPDORIA - BOLOGNA

SPEZIA - TORINO

UDINESE - SASSUOLO

VENEZIA - ROMA

Tredicesima giornata, 21 novembre

ATALANTA - SPEZIA

BOLOGNA - VENEZIA

FIORENTINA - MILAN

GENOA - ROMA

HELLAS VERONA - EMPOLI

INTER - NAPOLI

LAZIO - JUVENTUS

SALERNITANA - SAMPDORIA

SASSUOLO - CAGLIARI

TORINO - UDINESE

Quattordicesima giornata, 28 novembre

CAGLIARI - SALERNITANA

EMPOLI - FIORENTINA

JUVENTUS - ATALANTA

MILAN - SASSUOLO

NAPOLI - LAZIO

ROMA - TORINO

SAMPDORIA - HELLAS VERONA

SPEZIA - BOLOGNA

UDINESE - GENOA

VENEZIA - INTER

Quindicesima giornata, 1 dicembre

ATALANTA - VENEZIA

BOLOGNA - ROMA

FIORENTINA - SAMPDORIA

GENOA - MILAN

HELLAS VERONA - CAGLIARI

INTER - SPEZIA

LAZIO - UDINESE

SALERNITANA - JUVENTUS

SASSUOLO - NAPOLI

TORINO - EMPOLI

Sedicesima giornata, 5 dicembre

BOLOGNA - FIORENTINA

CAGLIARI - TORINO

EMPOLI - UDINESE

JUVENTUS - GENOA

MILAN - SALERNITANA

NAPOLI - ATALANTA

ROMA - INTER

SAMPDORIA - LAZIO

SPEZIA - SASSUOLO

VENEZIA - HELLAS VERONA

Diciassettesima giornata, 12 dicembre

FIORENTINA - SALERNITANA

GENOA - SAMPDORIA

HELLAS VERONA - ATALANTA

INTER - CAGLIARI

NAPOLI - EMPOLI

ROMA - SPEZIA

SASSUOLO - LAZIO

TORINO - BOLOGNA

UDINESE - MILAN

VENEZIA - JUVENTUS

Diciottesima giornata, 19 dicembre

ATALANTA - ROMA

BOLOGNA - JUVENTUS

CAGLIARI - UDINESE

FIORENTINA - SASSUOLO

LAZIO - GENOA

MILAN - NAPOLI

SALERNITANA - INTER

SAMPDORIA - VENEZIA

SPEZIA - EMPOLI

TORINO - HELLAS VERONA

Diciannovesima giornata, 22 dicembre

EMPOLI - MILAN

GENOA - ATALANTA

HELLAS VERONA - FIORENTINA

INTER - TORINO

JUVENTUS - CAGLIARI

NAPOLI - SPEZIA

ROMA - SAMPDORIA

SASSUOLO - BOLOGNA

UDINESE - SALERNITANA

Ventesima giornata, 6 gennaio 2022

ATALANTA - TORINO

BOLOGNA - INTER

FIORENTINA - UDINESE

JUVENTUS - NAPOLI

LAZIO - EMPOLI

MILAN - ROMA

SALERNITANA - VENEZIA

SAMPDORIA - CAGLIARI

SASSUOLO - GENOA

SPEZIA - HELLAS VERONA

Ventunesima giornata, 9 gennaio

CAGLIARI - BOLOGNA

EMPOLI - SASSUOLO

GENOA - SPEZIA

HELLAS VERONA - SALERNITANA

INTER - LAZIO

NAPOLI - SAMPDORIA

ROMA - JUVENTUS

TORINO - FIORENTINA

UDINESE - ATALANTA

VENEZIA - MILAN

Ventiduesima giornata, 16 gennaio

ATALANTA - INTER

BOLOGNA - NAPOLI

FIORENTINA - GENOA

JUVENTUS - UDINESE

MILAN - SPEZIA

ROMA - CAGLIARI

SALERNITANA - LAZIO

SAMPDORIA - TORINO

SASSUOLO - HELLAS VERONA

VENEZIA - EMPOLI

Ventitreesima giornata, 23 gennaio

CAGLIARI - FIORENTINA

EMPOLI - ROMA

GENOA - UDINESE

HELLAS VERONA - BOLOGNA

INTER - VENEZIA

LAZIO - ATALANTA

MILAN - JUVENTUS

NAPOLI - SALERNITANA

SPEZIA - SAMPDORIA

TORINO - SASSUOLO

Ventiquattresima giornata, 6 febbraio

ATALANTA - CAGLIARI

BOLOGNA - EMPOLI

FIORENTINA - LAZIO

INTER - MILAN

JUVENTUS - HELLAS VERONA

ROMA - GENOA

SALERNITANA - SPEZIA

SAMPDORIA - SASSUOLO

UDINESE - TORINO

VENEZIA - NAPOLI

Venticinquesima giornata, 13 febbraio

ATALANTA - JUVENTUS

EMPOLI - CAGLIARI

GENOA - SALERNITANA

HELLAS VERONA - UDINESE

LAZIO - BOLOGNA

MILAN - SAMPDORIA

NAPOLI - INTER

SASSUOLO - ROMA

SPEZIA - FIORENTINA

TORINO - VENEZIA

Ventiseiesima giornata, 20 febbraio

BOLOGNA - SPEZIA

CAGLIARI - NAPOLI

FIORENTINA - ATALANTA

INTER - SASSUOLO

JUVENTUS - TORINO

ROMA - HELLAS VERONA

SALERNITANA - MILAN

SAMPDORIA - EMPOLI

UDINESE - LAZIO

VENEZIA - GENOA

Ventisettesima giornata, 27 febbraio

ATALANTA - SAMPDORIA

EMPOLI - JUVENTUS

GENOA - INTER

HELLAS VERONA - VENEZIA

LAZIO - NAPOLI

MILAN - UDINESE

SALERNITANA - BOLOGNA

SASSUOLO - FIORENTINA

SPEZIA - ROMA

TORINO - CAGLIARI

Ventottesima giornata, 6 marzo

BOLOGNA - TORINO

CAGLIARI - LAZIO

FIORENTINA - HELLAS VERONA

GENOA - EMPOLI

INTER - SALERNITANA

JUVENTUS - SPEZIA

NAPOLI - MILAN

ROMA - ATALANTA

UDINESE - SAMPDORIA

VENEZIA - SASSUOLO

Ventinovesima giornata, 13 marzo

ATALANTA - GENOA

FIORENTINA - BOLOGNA

HELLAS VERONA - NAPOLI

LAZIO - VENEZIA

MILAN - EMPOLI

SALERNITANA - SASSUOLO

SAMPDORIA - JUVENTUS

SPEZIA - CAGLIARI

TORINO - INTER

UDINESE - ROMA

Trentesima giornata, 20 marzo

BOLOGNA - ATALANTA

CAGLIARI - MILAN

EMPOLI - HELLAS VERONA

GENOA - TORINO

INTER - FIORENTINA

JUVENTUS - SALERNITANA

NAPOLI - UDINESE

ROMA - LAZIO

SASSUOLO - SPEZIA

VENEZIA - SAMPDORIA

Trentunesima giornata, 3 aprile

ATALANTA - NAPOLI

FIORENTINA - EMPOLI

HELLAS VERONA - GENOA

JUVENTUS - INTER

LAZIO - SASSUOLO

MILAN - BOLOGNA

SALERNITANA - TORINO

SAMPDORIA - ROMA

SPEZIA - VENEZIA

UDINESE - CAGLIARI

Trentaduesima giornata, 10 aprile

BOLOGNA - SAMPDORIA

CAGLIARI - JUVENTUS

EMPOLI - SPEZIA

GENOA - LAZIO

INTER - HELLAS VERONA

NAPOLI - FIORENTINA

ROMA - SALERNITANA

SASSUOLO - ATALANTA

TORINO - MILAN

VENEZIA - UDINESE

Trentatreesima giornata, 16 aprile

ATALANTA - HELLAS VERONA

CAGLIARI - SASSUOLO

FIORENTINA - VENEZIA

JUVENTUS - BOLOGNA

LAZIO - TORINO

MILAN - GENOA

NAPOLI - ROMA

SAMPDORIA - SALERNITANA

SPEZIA - INTER

UDINESE - EMPOLI

Trentaquattresima giornata, 24 aprile

BOLOGNA - UDINESE

EMPOLI - NAPOLI

GENOA - CAGLIARI

HELLAS VERONA - SAMPDORIA

INTER - ROMA

LAZIO - MILAN

SALERNITANA - FIORENTINA

SASSUOLO - JUVENTUS

TORINO - SPEZIA

VENEZIA - ATALANTA

Trentacinquesima giornata, 1 maggio

ATALANTA - SALERNITANA

CAGLIARI - HELLAS VERONA

EMPOLI - TORINO

JUVENTUS - VENEZIA

MILAN - FIORENTINA

NAPOLI - SASSUOLO

ROMA - BOLOGNA

SAMPDORIA - GENOA

SPEZIA - LAZIO

UDINESE - INTER

Trentaseiesima giornata, 8 maggio

FIORENTINA - ROMA

GENOA - JUVENTUS

HELLAS VERONA - MILAN

INTER - EMPOLI

LAZIO - SAMPDORIA

SALERNITANA - CAGLIARI

SASSUOLO - UDINESE

SPEZIA - ATALANTA

TORINO - NAPOLI

VENEZIA - BOLOGNA

Trentasettesima giornata, 15 maggio

BOLOGNA - SASSUOLO

CAGLIARI - INTER

EMPOLI - SALERNITANA

HELLAS VERONA - TORINO

JUVENTUS - LAZIO

MILAN - ATALANTA

NAPOLI - GENOA

ROMA - VENEZIA

SAMPDORIA - FIORENTINA

UDINESE - SPEZIA

Trentottesima giornata, 22 maggio

ATALANTA - EMPOLI

FIORENTINA - JUVENTUS

GENOA - BOLOGNA

INTER - SAMPDORIA

LAZIO - HELLAS VERONA

SALERNITANA - UDINESE

SASSUOLO - MILAN

SPEZIA - NAPOLI

TORINO - ROMA

VENEZIA - CAGLIARI

Risultati

Prima giornata

INTER-GENOA 4-0

HELLAS VERONA-SASSUOLO 2-3

TORINO-ATALANTA 1-2

EMPOLI - LAZIO 1-3

UDINESE - JUVENTUS 2-2

BOLOGNA - SALERNITANA 3-2

ROMA - FIORENTINA 3-1

NAPOLI - VENEZIA 2-0

CAGLIARI - SPEZIA 2-2

SAMPDORIA - MILAN 0-1

Seconda giornata

ATALANTA - BOLOGNA 0-0

FIORENTINA - TORINO 2-1

GENOA - NAPOLI 1-2

HELLAS VERONA - INTER 1-3

JUVENTUS - EMPOLI 0-1

LAZIO - SPEZIA 6-1

MILAN - CAGLIARI 4-1

SALERNITANA - ROMA 0-4

SASSUOLO - SAMPDORIA 0-0

UDINESE - VENEZIA 3-0

Terza giornata

EMPOLI - VENEZIA 1-2

NAPOLI - JUVENTUS 2-1

ATALANTA - FIORENTINA 1-2

SAMPDORIA - INTER 2-2

CAGLIARI - GENOA 2-3

SPEZIA - UDINESE 0-1

TORINO - SALERNITANA 4-0

MILAN - LAZIO DAZN 2-0

ROMA - SASSUOLO DAZN 2-1

BOLOGNA - HELLAS VERONA 1-0

Quarta giornata

SASSUOLO - TORINO 0-1

GENOA - FIORENTINA ore 1-2

INTER - BOLOGNA 6-1

SALERNITANA - ATALANTA 0-1

EMPOLI - SAMPDORIA 0-3

VENEZIA - SPEZIA 1-2

HELLAS VERONA - ROMA 3-2

LAZIO - CAGLIARI 2-2

JUVENTUS - MILAN 1-1

UDINESE - NAPOLI 0-4

Quinta giornata

BOLOGNA - GENOA 2-2

ATALANTA - SASSUOLO 2-1

FIORENTINA - INTER 1-3

SALERNITANA - HELLAS VERONA 2-2

SPEZIA - JUVENTUS 2-3

CAGLIARI - EMPOLI 0-2

MILAN - VENEZIA 2-0

SAMPDORIA - NAPOLI 0-4

TORINO - LAZIO 1-1

ROMA - UDINESE 1-0

Sesta giornata

SPEZIA - MILAN 1-2

INTER - ATALANTA 2-2

GENOA - HELLAS VERONA 3-3

JUVENTUS - SAMPDORIA 3-2

EMPOLI - BOLOGNA 4-1

SASSUOLO - SALERNITANA 1-0

UDINESE - FIORENTINA 0-1

LAZIO - ROMA 3-2

NAPOLI - CAGLIARI 2-0

VENEZIA - TORINO 1-1

