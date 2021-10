Aic, i cosentini Altomare e Paschetta tra i nuovi segretari amministrativi

Sarà una qualifica ricercatissima nel mondo del calcio. E neanche tra troppo tempo. Perché il ruolo di segretario amministrativo ha un peso specifico notevole nella quotidianità di ogni società di calcio. Lo hanno capito subito le ex bandiere del Cosenza calcio che, a cavallo tra la fine degli anni '90 e il nuovo millennio, sfiorarono la serie A. Luca Altomare e Giovanni Paschetta hanno completato il corso specifico e ottenuto la qualifica.

La figura del segretario amministrativo nel calcio

Rappresenta una delle funzioni di maggiore interesse e utilità per un club di Lega. La conoscenza dei regolamenti, delle procedure e delle prassi da parte di un segretario può rappresentare un concreto vantaggio per la società stessa, senza contare che il suo ruolo è di centrale importanza nella gestione dei rapporti tra club, staff e calciatori tesserati. Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro che il ruolo di segretario amministrativo possa essere preferenzialmente ricoperto da chi abbia avuto modo di vivere il campo o lo spogliatoio in prima persona, durante la sua carriera agonistica.

Su queste basi è nato e prosegue questo progetto: per garantire a 10 ex-calciatori ed allenatori la possibilità di accedere ad un corso di formazione per lo sviluppo delle competenze di segretario amministrativo per una società che militi in un campionato di Lega. L’iniziativa si è sviluppata grazie alla collaborazione con il "Fondo di Accantonamento di Fine Carriera per Calciatori e Allenatori di Calcio" e con l’AIAC.

