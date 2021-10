Roma, caos social Zalewski: "Mou, abbiamo pippato". Possibile multa dal club

Una serata con gli amici sfuggita di mano. Nicola Zalewski, attaccante della Roma, è protagonista suo malgrado di un video Instagram che nelle ultime ore è diventato virale sui social. L’esterno giallorosso è immortalato insieme all’amico e trapper «zep dembo» che, rivolto alla camera, inizia a urlare: «Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato». Il giocatore non proferisce parola e probabilmente nemmeno sente quanto detto dall’amico vista la confusione intorno.

Il video arrivato a Trigoria

E piacere non ha fatto nonostante la società non voglia gettare la croce addosso a un ragazzo che ha recentemente perso il papà dopo una lunga malattia. La Roma non giustifica l’accaduto, ma comprende il momento complicato del ragazzo e vuole stargli vicino, per questo parlerà con Zalewski, e magari a farlo sarà lo stesso Mourinho lunedì alla ripresa degli allenamenti e non è escluso che possa arrivare una multa al giovane visto il regolamento interno a Trigoria.

