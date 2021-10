Nations League, la Francia batte in rimonta la Spagna. A San Siro finisce 2-1

La Francia batte in rimonta la Spagna e si aggiudica la seconda edizione della Nations League. A San Siro finisce 2-1 grazie alle reti di Benzema e Mbappe, che rendono vano il momentaneo vantaggio di Oyarzabal. Succede tutto nell’ultima mezz'ora di calcio spettacolo, dopo una prima parte di gara (e oltre) di poche emozioni. La prima grande occasione da gol è per i bleus al 6', quando Pogba inventa un filtrante per Benzema che supera in dribbling il portiere, ma non riesce a trovare Mbappe al centro dell’area. Le furie rosse rispondono subito con Sarabia, che si libera per il tiro da posizione invitante 'masticando' però troppo il pallone. Dopo un avvio pimpante da ambo le parti, i ritmi si abbassano con il passare dei minuti, la gara diventa più contratta e non regala altri particolari spunti interessanti. Il match si accende dopo l’ora di gioco e in pochi istanti offre un’incredibile girandola di emozioni, a partire dalla clamorosa traversa colpita da Theo Hernandez al 63'. Un minuto più tardi dall’altra parte la Spagna passa in vantaggio con Oyarzabal, ma non c'è neanche il tempo di esultare che la Francia pareggia immediatamente con un’assoluta perla di Benzema. All’80' la squadra di Deschamps mette la freccia e ribalta tutto grazie a Mbappe, un pò in ombra fino a quel momento, ma decisivo nel momento più importante e freddissimo nel battere Unai Simon dopo l’assist di Theo. Gli spagnoli non ci stanno e all’89' rischiano di pareggiarla ancora con Oyarzabal, che si coordina per un gran mancino al volo respinto attentamente da Lloris. Anche nel recupero gli uomini di Luis Enrique tentano gli ultimi assalti alla porta francese, ma voglia e carattere stavolta non bastano.

