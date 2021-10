Cristiano Ronaldo non smette di stupire: a 36 anni sfreccia in campo a 32,51 km/h

A 36 anni, Cristiano Ronaldo non smette di stupire. E viaggia sempre più veloce con scatti da "autovelox". Il suo ritorno al Manchester United è infatti di quelli da primato e non solo per le quattro reti segnate nelle prime tre partite con i Red Devils. Il cinque volte Pallone d'Oro non ha perso nulla del suo atletismo e nell'ultima sfida di Premier league contro il West Ham lo ha confermato: stando a quanto rilevato dal club sul sito ufficiale, CR7 è stato visto sfrecciare in campo a 32,51 km/h. Il portoghese è risultato infatti, stando ai dati diffusi dal club, il giocatore più veloce del match precedendo Mancunien e Aaron Wan-Bissaka (32,41 km/h), e Hammers Jarrod Bowen (31,29 km/h).

