Serie A, ottava giornata: ecco dove vedere le gare in tv e streaming su Sky e Dazn. IL CALENDARIO COMPLETO

Ecco il calendario completo del campionato di serie A 2021/2022 - dove vedere le gare della settima giornata in tv e streaming: Sky e/o Dazn?
Sabato 16 ottobre
SPEZIA-SALERNITANA ore 15 (DAZN)
LAZIO-INTER ore 18 (DAZN)
MILAN-VERONA 20.45 (DAZN/SKY)
Domenica 17 ottobre
CAGLIARI - SAMPDORIA ore 12,30 (DAZN/SKY)
EMPOLI - ATALANTA ore 15 (DAZN)
GENOA - SASSUOLO ore 15 (DAZN)
UDINESE - BOLOGNA ore 15 (DAZN)
NAPOLI-TORINO ore 18 (DAZN)
JUVENTUS-ROMA ore 20.45 (DAZN)
Lunedì 18 ottobre
VENEZIA - FIORENTINA ORE 20.45 (DAZN/SKY)
Nona giornata, 24 ottobre
ATALANTA - UDINESE
BOLOGNA - MILAN
FIORENTINA - CAGLIARI
HELLAS VERONA - LAZIO
INTER - JUVENTUS
ROMA - NAPOLI
SALERNITANA - EMPOLI
SAMPDORIA - SPEZIA
SASSUOLO - VENEZIA
TORINO - GENOA
Decima giornata, 27 ottobre
CAGLIARI - ROMA
EMPOLI - INTER
JUVENTUS - SASSUOLO
LAZIO - FIORENTINA
MILAN - TORINO
NAPOLI - BOLOGNA
SAMPDORIA - ATALANTA
SPEZIA - GENOA
UDINESE - HELLAS VERONA
VENEZIA - SALERNITANA
Undicesima giornata, 31 ottobre
ATALANTA - LAZIO
BOLOGNA - CAGLIARI
FIORENTINA - SPEZIA
GENOA - VENEZIA
HELLAS VERONA - JUVENTUS
INTER - UDINESE
ROMA - MILAN
SALERNITANA - NAPOLI
SASSUOLO - EMPOLI
TORINO - SAMPDORIA
Dodicesima giornata, 7 novembre
CAGLIARI - ATALANTA
EMPOLI - GENOA
JUVENTUS - FIORENTINA
LAZIO - SALERNITANA
MILAN - INTER
NAPOLI - HELLAS VERONA
SAMPDORIA - BOLOGNA
SPEZIA - TORINO
UDINESE - SASSUOLO
VENEZIA - ROMA
Tredicesima giornata, 21 novembre
ATALANTA - SPEZIA
BOLOGNA - VENEZIA
FIORENTINA - MILAN
GENOA - ROMA
HELLAS VERONA - EMPOLI
INTER - NAPOLI
LAZIO - JUVENTUS
SALERNITANA - SAMPDORIA
SASSUOLO - CAGLIARI
TORINO - UDINESE
Quattordicesima giornata, 28 novembre
CAGLIARI - SALERNITANA
EMPOLI - FIORENTINA
JUVENTUS - ATALANTA
MILAN - SASSUOLO
NAPOLI - LAZIO
ROMA - TORINO
SAMPDORIA - HELLAS VERONA
SPEZIA - BOLOGNA
UDINESE - GENOA
VENEZIA - INTER
Quindicesima giornata, 1 dicembre
ATALANTA - VENEZIA
BOLOGNA - ROMA
FIORENTINA - SAMPDORIA
GENOA - MILAN
HELLAS VERONA - CAGLIARI
INTER - SPEZIA
LAZIO - UDINESE
SALERNITANA - JUVENTUS
SASSUOLO - NAPOLI
TORINO - EMPOLI
Sedicesima giornata, 5 dicembre
BOLOGNA - FIORENTINA
CAGLIARI - TORINO
EMPOLI - UDINESE
JUVENTUS - GENOA
MILAN - SALERNITANA
NAPOLI - ATALANTA
ROMA - INTER
SAMPDORIA - LAZIO
SPEZIA - SASSUOLO
VENEZIA - HELLAS VERONA
Diciassettesima giornata, 12 dicembre
FIORENTINA - SALERNITANA
GENOA - SAMPDORIA
HELLAS VERONA - ATALANTA
INTER - CAGLIARI
NAPOLI - EMPOLI
ROMA - SPEZIA
SASSUOLO - LAZIO
TORINO - BOLOGNA
UDINESE - MILAN
VENEZIA - JUVENTUS
Diciottesima giornata, 19 dicembre
ATALANTA - ROMA
BOLOGNA - JUVENTUS
CAGLIARI - UDINESE
FIORENTINA - SASSUOLO
LAZIO - GENOA
MILAN - NAPOLI
SALERNITANA - INTER
SAMPDORIA - VENEZIA
SPEZIA - EMPOLI
TORINO - HELLAS VERONA
Diciannovesima giornata, 22 dicembre
EMPOLI - MILAN
GENOA - ATALANTA
HELLAS VERONA - FIORENTINA
INTER - TORINO
JUVENTUS - CAGLIARI
NAPOLI - SPEZIA
ROMA - SAMPDORIA
SASSUOLO - BOLOGNA
UDINESE - SALERNITANA
Ventesima giornata, 6 gennaio 2022
ATALANTA - TORINO
BOLOGNA - INTER
FIORENTINA - UDINESE
JUVENTUS - NAPOLI
LAZIO - EMPOLI
MILAN - ROMA
SALERNITANA - VENEZIA
SAMPDORIA - CAGLIARI
SASSUOLO - GENOA
SPEZIA - HELLAS VERONA
Ventunesima giornata, 9 gennaio
CAGLIARI - BOLOGNA
EMPOLI - SASSUOLO
GENOA - SPEZIA
HELLAS VERONA - SALERNITANA
INTER - LAZIO
NAPOLI - SAMPDORIA
ROMA - JUVENTUS
TORINO - FIORENTINA
UDINESE - ATALANTA
VENEZIA - MILAN
Ventiduesima giornata, 16 gennaio
ATALANTA - INTER
BOLOGNA - NAPOLI
FIORENTINA - GENOA
JUVENTUS - UDINESE
MILAN - SPEZIA
ROMA - CAGLIARI
SALERNITANA - LAZIO
SAMPDORIA - TORINO
SASSUOLO - HELLAS VERONA
VENEZIA - EMPOLI
Ventitreesima giornata, 23 gennaio
CAGLIARI - FIORENTINA
EMPOLI - ROMA
GENOA - UDINESE
HELLAS VERONA - BOLOGNA
INTER - VENEZIA
LAZIO - ATALANTA
MILAN - JUVENTUS
NAPOLI - SALERNITANA
SPEZIA - SAMPDORIA
TORINO - SASSUOLO
Ventiquattresima giornata, 6 febbraio
ATALANTA - CAGLIARI
BOLOGNA - EMPOLI
FIORENTINA - LAZIO
INTER - MILAN
JUVENTUS - HELLAS VERONA
ROMA - GENOA
SALERNITANA - SPEZIA
SAMPDORIA - SASSUOLO
UDINESE - TORINO
VENEZIA - NAPOLI
Venticinquesima giornata, 13 febbraio
ATALANTA - JUVENTUS
EMPOLI - CAGLIARI
GENOA - SALERNITANA
HELLAS VERONA - UDINESE
LAZIO - BOLOGNA
MILAN - SAMPDORIA
NAPOLI - INTER
SASSUOLO - ROMA
SPEZIA - FIORENTINA
TORINO - VENEZIA
Ventiseiesima giornata, 20 febbraio
BOLOGNA - SPEZIA
CAGLIARI - NAPOLI
FIORENTINA - ATALANTA
INTER - SASSUOLO
JUVENTUS - TORINO
ROMA - HELLAS VERONA
SALERNITANA - MILAN
SAMPDORIA - EMPOLI
UDINESE - LAZIO
VENEZIA - GENOA
Ventisettesima giornata, 27 febbraio
ATALANTA - SAMPDORIA
EMPOLI - JUVENTUS
GENOA - INTER
HELLAS VERONA - VENEZIA
LAZIO - NAPOLI
MILAN - UDINESE
SALERNITANA - BOLOGNA
SASSUOLO - FIORENTINA
SPEZIA - ROMA
TORINO - CAGLIARI
Ventottesima giornata, 6 marzo
BOLOGNA - TORINO
CAGLIARI - LAZIO
FIORENTINA - HELLAS VERONA
GENOA - EMPOLI
INTER - SALERNITANA
JUVENTUS - SPEZIA
NAPOLI - MILAN
ROMA - ATALANTA
UDINESE - SAMPDORIA
VENEZIA - SASSUOLO
Ventinovesima giornata, 13 marzo
ATALANTA - GENOA
FIORENTINA - BOLOGNA
HELLAS VERONA - NAPOLI
LAZIO - VENEZIA
MILAN - EMPOLI
SALERNITANA - SASSUOLO
SAMPDORIA - JUVENTUS
SPEZIA - CAGLIARI
TORINO - INTER
UDINESE - ROMA
Trentesima giornata, 20 marzo
BOLOGNA - ATALANTA
CAGLIARI - MILAN
EMPOLI - HELLAS VERONA
GENOA - TORINO
INTER - FIORENTINA
JUVENTUS - SALERNITANA
NAPOLI - UDINESE
ROMA - LAZIO
SASSUOLO - SPEZIA
VENEZIA - SAMPDORIA
Trentunesima giornata, 3 aprile
ATALANTA - NAPOLI
FIORENTINA - EMPOLI
HELLAS VERONA - GENOA
JUVENTUS - INTER
LAZIO - SASSUOLO
MILAN - BOLOGNA
SALERNITANA - TORINO
SAMPDORIA - ROMA
SPEZIA - VENEZIA
UDINESE - CAGLIARI
Trentaduesima giornata, 10 aprile
BOLOGNA - SAMPDORIA
CAGLIARI - JUVENTUS
EMPOLI - SPEZIA
GENOA - LAZIO
INTER - HELLAS VERONA
NAPOLI - FIORENTINA
ROMA - SALERNITANA
SASSUOLO - ATALANTA
TORINO - MILAN
VENEZIA - UDINESE
Trentatreesima giornata, 16 aprile
ATALANTA - HELLAS VERONA
CAGLIARI - SASSUOLO
FIORENTINA - VENEZIA
JUVENTUS - BOLOGNA
LAZIO - TORINO
MILAN - GENOA
NAPOLI - ROMA
SAMPDORIA - SALERNITANA
SPEZIA - INTER
UDINESE - EMPOLI
Trentaquattresima giornata, 24 aprile
BOLOGNA - UDINESE
EMPOLI - NAPOLI
GENOA - CAGLIARI
HELLAS VERONA - SAMPDORIA
INTER - ROMA
LAZIO - MILAN
SALERNITANA - FIORENTINA
SASSUOLO - JUVENTUS
TORINO - SPEZIA
VENEZIA - ATALANTA
Trentacinquesima giornata, 1 maggio
ATALANTA - SALERNITANA
CAGLIARI - HELLAS VERONA
EMPOLI - TORINO
JUVENTUS - VENEZIA
MILAN - FIORENTINA
NAPOLI - SASSUOLO
ROMA - BOLOGNA
SAMPDORIA - GENOA
SPEZIA - LAZIO
UDINESE - INTER
Trentaseiesima giornata, 8 maggio
FIORENTINA - ROMA
GENOA - JUVENTUS
HELLAS VERONA - MILAN
INTER - EMPOLI
LAZIO - SAMPDORIA
SALERNITANA - CAGLIARI
SASSUOLO - UDINESE
SPEZIA - ATALANTA
TORINO - NAPOLI
VENEZIA - BOLOGNA
Trentasettesima giornata, 15 maggio
BOLOGNA - SASSUOLO
CAGLIARI - INTER
EMPOLI - SALERNITANA
HELLAS VERONA - TORINO
JUVENTUS - LAZIO
MILAN - ATALANTA
NAPOLI - GENOA
ROMA - VENEZIA
SAMPDORIA - FIORENTINA
UDINESE - SPEZIA
Trentottesima giornata, 22 maggio
ATALANTA - EMPOLI
FIORENTINA - JUVENTUS
GENOA - BOLOGNA
INTER - SAMPDORIA
LAZIO - HELLAS VERONA
SALERNITANA - UDINESE
SASSUOLO - MILAN
SPEZIA - NAPOLI
TORINO - ROMA
VENEZIA - CAGLIARI
INTER-GENOA 4-0
HELLAS VERONA-SASSUOLO 2-3
TORINO-ATALANTA 1-2
EMPOLI - LAZIO 1-3
UDINESE - JUVENTUS 2-2
BOLOGNA - SALERNITANA 3-2
ROMA - FIORENTINA 3-1
NAPOLI - VENEZIA 2-0
CAGLIARI - SPEZIA 2-2
SAMPDORIA - MILAN 0-1
ATALANTA - BOLOGNA 0-0
FIORENTINA - TORINO 2-1
GENOA - NAPOLI 1-2
HELLAS VERONA - INTER 1-3
JUVENTUS - EMPOLI 0-1
LAZIO - SPEZIA 6-1
MILAN - CAGLIARI 4-1
SALERNITANA - ROMA 0-4
SASSUOLO - SAMPDORIA 0-0
UDINESE - VENEZIA 3-0
EMPOLI - VENEZIA 1-2
NAPOLI - JUVENTUS 2-1
ATALANTA - FIORENTINA 1-2
SAMPDORIA - INTER 2-2
CAGLIARI - GENOA 2-3
SPEZIA - UDINESE 0-1
TORINO - SALERNITANA 4-0
MILAN - LAZIO DAZN 2-0
ROMA - SASSUOLO DAZN 2-1
BOLOGNA - HELLAS VERONA 1-0
SASSUOLO - TORINO 0-1
GENOA - FIORENTINA ore 1-2
INTER - BOLOGNA 6-1
SALERNITANA - ATALANTA 0-1
EMPOLI - SAMPDORIA 0-3
VENEZIA - SPEZIA 1-2
HELLAS VERONA - ROMA 3-2
LAZIO - CAGLIARI 2-2
JUVENTUS - MILAN 1-1
UDINESE - NAPOLI 0-4
BOLOGNA - GENOA 2-2
ATALANTA - SASSUOLO 2-1
FIORENTINA - INTER 1-3
SALERNITANA - HELLAS VERONA 2-2
SPEZIA - JUVENTUS 2-3
CAGLIARI - EMPOLI 0-2
MILAN - VENEZIA 2-0
SAMPDORIA - NAPOLI 0-4
TORINO - LAZIO 1-1
ROMA - UDINESE 1-0
SPEZIA - MILAN 1-2
INTER - ATALANTA 2-2
GENOA - HELLAS VERONA 3-3
JUVENTUS - SAMPDORIA 3-2
EMPOLI - BOLOGNA 4-1
SASSUOLO - SALERNITANA 1-0
UDINESE - FIORENTINA 0-1
LAZIO - ROMA 3-2
NAPOLI - CAGLIARI 2-0
VENEZIA - TORINO 1-1
CAGLIARI-VENEZIA 1-1
SALERNITANA-GENOA 1-0
TORINO-JUVENTUS 0-1
SASSUOLO-INTER 1-2
BOLOGNA-LAZIO 3-0
VERONA-SPEZIA 4-0
SAMPDORIA-UDINESE 3-3
ROMA EMPOLI 2-0
FIORENTINA-NAPOLI 1-2
ATALANTA-MILAN 2-3
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