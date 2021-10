Sinner asfalta Harris: è in finale nel torneo di Anversa. Vuole il quinto titolo in carriera

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp di Anversa (superficie indoor in cemento) battendo in semifinale il sudafricano Lloyd Harris per 6-2, 6-2 in un’ora e mezzo di gioco. Aver vinto oggi contro Lloyd per Sinner ha significato portarsi a -50 punti da Cameron Norrie nella corsa alle Atp Finals di Torino e a -160 da Hurkacz che occupa l’ultimo posto utile. Per il titolo, l’azzurro sfiderà il vincente della seconda semifinale che vedrà opposto l'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 2, al qualificato americano Jenson Brooksby.

Jannik Sinner, 20 anni, domani (16.30 diretta SuperTennis) giocherà così la sua sesta finale (settima se si considerano le "Next gen" del 2019) cercando di collezionare il quinto titolo in carriera.

