Serie A, quando gioca il Milan e dove vedere la partita dei rossoneri

Nel prossimo turno, 10/a giornata di andata, del campionato di serie A, il Milan giocherà a San Siro martedí 26 ottobre alle ore 20.45. L'incontro Milan- Torino sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Milan-Torino 2-0 (9 gennaio 2021)

Pesante per il Toro il risultato dell'ultima sfida contro la squadra di Pioli. Lo scorso maggio il Milan si è imposto in trasferta segnando ben sette gol a Belotti e compagni. Due le sfide a San Siro nella scorsa stagione. La più recente agli ottavi di Coppa Italia: vittoria del Milan dopo i calci di rigore. Il 9 gennaio, invece, Leao e Kessié decisero la sfida d’andata in campionato.

