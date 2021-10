Supercoppa torna in Italia: Inter - Juve si giocherà a San Siro il 5 gennaio

Inter-Juventus si giocherà ancora a San Siro il 5 gennaio 2022. Niente Arabia Saudita, la Lega Serie A ha infatti deciso di far disputare la Supercoppa italiana 2021 a Milano. L'indiscrezione arriva da La Gazzetta dello Sport che rivela la scelta di abbandonare Riyad dove probabilmente si giocherà nel 2022-2023 visto il contratto firmato. Manca solo l'ok definitivo e l'ufficialità dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. In Serie A slitterà Juve-Napoli attualmente in calendario il 6 gennaio e Bologna-Inter.

