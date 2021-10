Serie A, quando gioca la Roma e dove vedere la partita

Nel prossimo turno, 10/a giornata di andata, del campionato di serie A, la Roma giocherà a Cagliari oggi mercoledì 27 ottobre alle ore 20.45. L'incontro Cagliari-Roma sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Precedente Cagliari-Roma 3-2 (25 aprile 2021)

Gara fatale alle ambizioni Europa League per i giallorossi di Fonseca sconfitti a Cagliari. Match scoppiettante, con i sardi che devono portarsi per tre volte in vantaggio prima di conquistare i tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Rete decisiva di Joao Pedro, dopo il doppio botta e risposta Lykogiannis-Carles Perez e Marin-Fazio.

