Il Crotone cade ancora, il Benevento passa allo "Scida". Modesto ai saluti?

Crotone-Benevento 0-2

MARCATORI: 37’ pt Letizia, 10’st Lapadula.

CROTONE (3-4-2-1): Contini 5; Cuomo 5,5, Canestrelli 5,5, Paz 5 (3’st Sala 5); Mogos 6 (30’pt Giannotti 4,5), Zanellato 5,5, Vulic 5 (1’st Donsah 5), Molina 5 (33’st Juwara sv); Oddei 5,5; Maric 5,5, Mulattieri 6. All. Modesto 5

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini 6,5; Letizia 7,5, Glik 6,5, Barba 6,5, Foulon 6,5 (33’st Vogliacco sv); Acampora 7(33’st Di Serio sv), Calò 7; Brignola 6 (1’st Vokic 6 ), Tello 6,5 (25’st Masciangelo 6), Ionita 6,5; Lapadula 6,5 (38’st Moncini sv). All. Caserta 7

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia 6

NOTE: ammoniti: Sala, Calo’. Espulso: Giannotti al 43’st per doppia ammonizione. Ammonito mister Modesto. Spettatori: 1949. incasso 15.926 Presenti circa settanta tifosi giallorossi

Angoli: 6-3. Recupero: 4’pt, 5’st

Crotone Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone targato Modesto che perde in casa contro il Benevento e rimane fermo a 7 punti in classifica. Ringrazia il Benevento che con la vittoria sale a quota 19 punti, occupando la seconda posizione della classifica. I sanniti passano al 37’ del primo tempo grazie alla rete di Letizia e al 10’ della ripresa trovano il raddoppio con Lapadula. I pitagorici provano a riprendere la partita, ma ogni tentativo sembra vano. La partita termina tra la contestazione dei tifosi nei confronti di squadra, tecnico, diesse e presidente. E il primo novembre si torna in campo in casa del Frosinone: sempre con Modesto in panchina?

© Riproduzione riservata