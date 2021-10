Nuovo stadio di Milano, Inter e Milan d'accordo: Sala dà il via libera

«Questa mattina ho incontrato a Palazzo Marino i rappresentanti delle società F.C. Internazionale e A.C. Milan. Alle squadre ho rappresentato la posizione del Comune di Milano». Lo rende noto il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell’incontro che ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Marino.

«I prerequisiti fondamentali per poter passare alla fase esecutiva del progetto stadio - aggiunge Sala - sono tre. Il primo è che il nuovo stadio dovrà sostanzialmente rispettare le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità che è già stato presentato all’amministrazione. Il secondo punto chiede una riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde (anche in questo caso come da dossier già presentato).

A prescindere dal timing di realizzazione del nuovo stadio, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si svolgerà nell’attuale impianto, come tributo alla sua gloriosa storia.

Infine, terzo e ultimo punto, che le concessioni di diritti volumetrici per sviluppi urbanistici accessori allo stadio non deroghino a quanto consentito dal PGT vigente». Il sindaco ha poi concluso: «Le due società si sono dichiarate d’accordo rispetto a queste proposte. A questo punto ritengo che la giunta possa procedere rapidamente a deliberare il pubblico interesse».

