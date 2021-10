Serie A, quando gioca il Napoli e dove vedere la partita

Nel prossimo turno, 11/a giornata di andata del campionato di serie A, il Napoli giocherà il derby campano in casa della Salernitana domenica 31 ottobre alle ore 18. L'incontro Salernitana-Napoli sarà trasmesso da DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Salernitana-Napoli 2-0 (24 novembre 2002, serie B)

Ufficialmente, in un campionato (di B, n quel caso) il derby campano non si disputa da quasi 19 anni. In quel caso il Napoli venne sconfitto per 2-0. In rete Edy Baggio (fratello più giovane e meno talentuoso del divin codino) e Zoro che chiusero la gara nel primo tempo.

