Serie A, quando gioca l'Inter e dove vedere la partita dei nerazzurri

Nel prossimo turno, 11/a giornata di andata, del campionato di serie A, l'Inter giocherà in casa contro l'Udinese domenica 31 ottobre alle ore 12.30. L'incontro Inter-Udinese sarà trasmesso da DAZN e SKY. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente di Inter-Udinese 5-1 (23 maggio 2021)

Un'autentica goleada per salutare il campionato e soprattutto i tifosi, nell'ultima gara casalinga, con i gradi di campioni d'Italia sul petto già acquisiti da qualche partita. Cinque gol - tutti con una firma diversa - per celebrare l'ultimo ballo al "Meazza": Young, Eriksen, Lautaro Martinez (rigore), Perisic e Lukaku. La rete dagli undici metri di Pereyra ha reso un po' meno amara la batosta per i friulani.

