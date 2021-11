Dybala tocca quota 106 gol, supera Platini e gli rende omaggio con l'esultanza

«L'esultanza è stata un omaggio, per me è un idolo come lo è per il calcio e per la Juve: volevo già farlo contro l’Inter, ma non mi sembrava il caso": così Paulo Dybala, attaccante della Juventus, dopo aver superato e staccato Michel Platini nella classifica marcatori di tutti i tempi dei bianconeri. La Joya, in occasione della rete numero 105 con la quale ha sbloccato la sfida contro lo Zenit, ha esultato sdraiandosi per terra con un braccio sotto la testa, proprio come fece Le Roi nella finale di Coppa Intercontinentale del 1985.

Sulla prestazione, l’argentino ha aggiunto: "Ci serviva, dopo il primo tempo avevamo parlato di giocare con calma il secondo tempo. Sapevamo che se giocavamo così gli spazi li avremmo trovati. Abbiamo giocato un secondo tempo più tranquillo". Per arrivare invece ai 44 gol di Alex Del Piero in Champions "devo prendere il motorino - ha scherzato Dybala -. Spero di poterlo raggiungere ma non è una cosa facile". E sul rigore ripetuto due volte ha spiegato: "Il secondo lo volevo tirare come il primo ma il primo è stato un disastro". Infine, ancora sulla prestazione offensiva della Juventus e i gol presi, il numero dieci bianconero ha concluso: "Quando rischi qualcosa è normale poter prendere gol però hai anche più possibilità di fare gol, hai più uomini vicino alla porta e concludi di più. Potevamo fare qualche gol in più però quattro vanno bene"

